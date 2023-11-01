В Узбекистане ввели штрафы за одежду, скрывающую лицо
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в закон, которые предусматривают крупные штрафы за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и мешающей распознаванию личности.
Нарушителю придется выложить сумму, эквивалентную $405-810.
Исключение делается для лиц с медицинским предписанием, а также тех, кому закрытая одежда необходима для осуществления трудовой и служебной деятельности.
Указывается, что поправка в закон принята для повышения эффективности мер по поддержанию общественного порядка в стране, а при ее рассмотрении законодатели ориентировались на опыт других государств, таких как Казахстан, Марокко, Индия и Индонезия.