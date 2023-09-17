В Узбекистане заведующая детсадом перевозила воспитанников в малолитражке

Стало известно, что в Бухарской области Узбекистана ДПС остановили проезжающую машину «Шевроле Спарк». Сотрудники заметили, что в салоне сидели дети, причем, их было довольно много.

Как выяснилось, водителем малолитражки оказалась заведующая детским садом, которая таким образом развозила своих воспитанников по домам после занятий.

Сотрудники полиции обнаружили в салоне автомобиля 25 детей. Часть из них сидела на заднем и переднем креслах. Другим же оставалось ехать в небольшом багажнике. К счастью, родителям вернули их детей, которые плакали от духоты и тесноты.

Стоит отметить, что подобные действия довольно опасны не только для пассажиров и водителя данного автомобиля, но и для других участников дорожного движения.