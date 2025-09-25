Польский премьер резко ответил Трампу на слова об Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Свое мнение он опубликовал в соцсети Х.

Поводом стало заявление американского лидера о ситуации на Украине. Туск обвинил Трампа в попытке переложить ответственность за завершение конфликта с Соединенных Штатов на европейские страны.

«Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского союза, вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и переложении ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», — отметил Туск.

Во вторник, 23 сентября, Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Украина обладает потенциалом для возвращения всех утраченных территорий при условии поддержки со стороны Европейского союза (ЕС) и финансовой помощи НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что такое заявление с его стороны было сделано под очевидным влиянием позиции Зеленского.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к более решительному, но сдержанному ответу НАТО России.