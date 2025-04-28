Акцию «Бессмертный полк» впервые проведут на футбольных матчах

Мероприятия пройдут 29-30 апреля перед матчами Кубка России «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Ростов» и «Зенит» — ЦСКА, а также 10-12 мая на матчах РПЛ и ФНЛ.

С портретами своих родственников на поле выйдут футболисты, тренеры и судьи. Также в акции смогут принять участие болельщики. Специально для них на сайте «Бессмертного полка» размещен конструктор макета, который позволит добавить на рамку с портретом логотип любимого клуба и прийти с ним на стадион.

В воскресенье, 27 апреля, завершился 26-й тур РПЛ. По его итогам «Краснодар» увеличил преимущество в чемпионской гонке над «Зенитом» до четырех очков.