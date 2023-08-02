В Вашингтоне вооруженный мужчина проник в здание Капитолия

На Капитолийском холме в Вашингтоне сейчас неспокойно. Полиция ищет вооруженного человеке в офисе сената США.

Как приводится на странице полиции Капитолия в Twitter, правоохранителям на пульт срочных служб — «тревожный звонок на 911» было получено сообщение о проникновении в офис сената, вооруженного оружием.

«Находящиеся внутри здания должны искать укрытие, поскольку получены сообщения о стрелке. Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах, — указывается в заявлении.

В настоящее время как внутри самого здания Капитоля, так и вокруг него ведутся активные поиски, добавили в вашингтонской полиции.

Ранее сообщалось, что 45-го президента США Дональда Трампа могут приговорить к 561 году тюремного заключения.