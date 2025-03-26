В Васильчиновской школе Наро-Фоминского округа продолжается капремонт

В Наро-Фоминском городском округе в здании Васильчиновской общеобразовательной школы продолжается капитальный ремонт. Готовность строительного объекта оценена в более чем 50%.

Готовность строительства по каждому из видов работ составляет 51%. В настоящее время специалисты завершают кровельные и фасадные работы. Здание было введено в эксплуатацию в 1965 году, поэтому требовало комплексного подхода к ремонту. Специалисты сначала согласовали проект. В нем указано, что до 1 сентября 2025 года в здании учебной организации должны быть выполнены следующие виды работ: кровельные, фасадные, внутренние. Кроме того, специалисты займутся устройством входных групп, заменят систему отопления, канализации и вентиляции.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ] Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ] Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

В обновленных помещениях появится новая мебель и оборудование, чтобы обучение ребят проходило в комфортных условиях. Внимание также уделят благоустройству территории, которая прилегает к школе.

Работы проводят в рамках государственной программы. Средства выделены из бюджета Московской области. После завершения ремонтных работ школьники будут находиться в безопасных условиях.