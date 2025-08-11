В Васильчиновской школе завершаются работы по обновлению: готовность объекта составляет 90%

Первыми обновленное здание смогли осмотреть члены школьной редакции, которые готовят для социальных сетей репортаж о радикальных изменениях, произошедших в школе. По словам юных журналистов, они никогда раньше не предвкушали 1 сентября с таким волнением.

Образовательное учреждение, которому уже 60 лет, преобразилось и стало современным, удобным и оснащенным передовыми технологиями. Старшеклассники остались в восторге от яркого оформления стен и светлых учебных кабинетов. Родители и педагоги высоко оценили новую, эргономичную мебель в классах и современное техническое оснащение, предназначенное для обучения и развития творческих способностей.

«Мы внимательно выслушали пожелания жителей округа. А родители, безусловно, лучше всех знают, что необходимо их детям. В школе действительно много изменений, и чтобы их реализовать, пришлось вносить коррективы в первоначальный проект, докупить мебель и оборудование, но это было принципиальным условием – и мы смогли это сделать», - отметил глава округа Роман Шамнэ.

Теперь в поселковой школе функционирует актовый зал, оборудован музей, и обустроена площадка на территории двора. 1 сентября на торжественной линейке, которая состоится на этой площадке, соберутся все 355 учеников школы. В спортивных раздевалках появились удобные душевые и отдельный санузел. Также был модернизирован школьный пищеблок: вместо небольшого уголка для перекусов открылась полноценная столовая, рассчитанная на 108 мест, с горячим и холодным цехами.