На курорте Вьетнама начались массовые проверки российских туристов

На популярном вьетнамском курорте Нячанг резко изменилась атмосфера для российских туристов. Как пишет портал «АБН 24», в марте начались ежедневные полицейские рейды, в ходе которых у иностранцев, особенно у граждан России, проверяют документы.

Так, одна из путешественниц, приехавшая в Нячанг в феврале, рассказала, что полиция с особым пристрастием подходит именно к русским. У них требуют паспорта, визы, подтверждение брони жилья и обратные билеты.

Тех, у кого с документами есть проблемы, забирают в автозак и депортируют. Штрафы за нарушения значительно выросли в этом году, и депортация теперь стала привычной мерой.

Отмечается, что рейды проходят каждый день: проверяют отели, квартиры, хостелы и кафе. В районе, где традиционно селились множество россиян, закрыли три гостевых дома. Русскоязычные гиды советуют туристам не выходить на улицу после 18:00 и не собираться группами, чтобы не привлекать внимания.

Причиной ужесточения мер стала серия драк с участием иностранцев, произошедшая в январе и феврале. Власти провинции официально заявили об усилении контроля за иностранными гражданами.

Местные жители, по словам очевидцев, тоже изменили отношение: продавцы отворачиваются от русских, а меню в кафе перевели на китайский и корейский языки.

Те россияне, которые находятся во Вьетнаме сейчас, признаются: русским не рады. Пока есть возможность, эту страну стоит покинуть, отмечают они.

