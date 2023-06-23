В Ватикане обнаружена новая зацепка в деле о школьнице, пропавшей 40 лет назад

Девочка возвращалась домой с урока музыки 22 июня 1983 года, после чего бесследно пропала. Известно, что она была на автобусной остановке, где ее видели в последний раз. Некоторые очевидцы говорят о том, что школьница села в незнакомую легковушку темного цвета. Но по сей день ее следы так и не удалось найти.

Что за новые обнаруженные доказательства – пока не ясно. Однако команде прокурора удалось поговорить с людьми, которые работали над этим 40 лет назад, и решила продолжить расследование. Есть теория о том, что девочка была похищена группой священников-педофилов.