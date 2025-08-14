В Великобритании «самый горячий» член королевской семьи получил погоны

Александр Огилви, занимающий 54-ю строчку в очереди на британский престол, завершил обучение в престижной Королевской военной академии Сандхерст. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После 44-недельного курса 28-летнего аристократа зачислили в элитный Дворцовый кавалерийский полк.

На торжественную церемонию прибыли знатные родственники: бабушка — принцесса Александра Кентская (двоюродная сестра покойной Елизаветы II), а также родители Джеймс и Джулия Огилви.

До военной карьеры Огилви жил в Нью-Йорке и работал в технологической компании Prove. Британские таблоиды неофициально называют его самым привлекательным членом королевской семьи, регулярно публикуя материалы о его личной жизни.

Ранее в подмосковных Химках подвели итоги учебного года.