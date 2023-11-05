В Великобритании усилят борьбу с палатками бездомных в общественных местах

Глава британского МВД Суэлла Браверман сообщила о своих планах предложить кабинету министров Великобритании усилить борьбу с палатками бездомных, установленных в общественных местах. Британский министр сообщила об этом в своих социальных сетях, передает издание РИА Новости .

В посте она заявила, что эти палатки «причиняют неудобства и огорчение» жителям страны. Браверман заявила о своем желании остановить это, но не уточняла, каким образом планируется бороться с палатками.

Она также подчеркнула, что британские власти всегда будут оказывать помощь тем, у кого и вправду нет своего жилища. Министр заявила, что нельзя допустить, чтобы улицы страны были заполнены палатками, в которых живут люди, приехавшие из-за рубежа и выбирающих жить на улице по своему желанию.