В Великобритании ужесточат законы о протестах из-за пропалестинских демонстраций

Британский премьер-министр Риши Сунак хочет изменить законы о протестах, ужесточив их после массовых митингов в стране в поддержку палестинцев. Об этом сообщило местное издание The Sun со ссылкой на источники.

Журналисты сообщили, что митингующим запретят взбираться на автобусные остановки и статуи, пользоваться дымовыми шашками и остальной пиротехникой. Сообщается также, что британские власти хотят ужесточить закон об оправдании терроризма, так как считают, что его формулировки слишком расплывчаты в данный момент. Планируется также снижение требования для запрета протестных акций, сообщается в издании.

Накануне в британской столице состоялся один из крупнейших митингов против конфликта в Газе, на нем собралось более трехсот тысяч человек. В результате акции, была арестована почти сотня активистов, которые столкнулись с сотрудниками местных правоохранительных органов.