В Великобритании призывают разрешить новый способ погребения в виде гидролиза тел. Твердые останки после такой процедуры будут передаваться родным покойного, а всю жидкость станут смывать в канализацию. Об этом сообщила газета Telegraph.

В некоторых регионах Канады и Австралии разрешено так называемое водное погребение. Тела умерших утилизируют методом щелочного гидролиза, после чего кости и зубы перемалывают в порошок и отдают родственникам для похорон. Основная часть тела превращается в жидкость, которая затем сливается в канализацию, поэтому такой способ еще называют «смыванием». На территории Великобритании также захотели легализовать подобную практику.

«С точки зрения качества воды наше исследование не выявило никаких проблем со сбросом в канализацию», — заявила по этому поводу Лиан Ланди, доктор из университета Миддлсекса и эксперт по сточным водам.

Ранее сообщалось, что Великобританию обвинили в соучастии в тех терактах, которые проводит Украина. По утверждению главы МИД РФ Сергея Лаврова, без помощи западных спецслужб Киев не мог бы эффективно совершать атаки на российские объекты. По его мнению, Лондон стопроцентно замешан в подобных нападениях.