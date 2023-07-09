В Великом Новгороде был задержан мужчина спрятавший тело девушки в бочке

В Великом Новгороде работники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, чей труп накануне нашли в бочке, стоящей на балконе в одной из квартир в городе. О задержании сообщил местный СК в своих соц. сетях.

Там считают, что причиной убийства стала ревность. Мужчина задушил девушку и спрятал труп в бочке. Позже, его знакомые вынесли ее на балкон. Им он сказал, что внутри лежат удобрения.

Он был задержан в квартире другой девушки. Из своей мужчина съехал через месяц после совершения преступления. Виновным задержанный себя не признает.

Накануне стало известно, что на балконе одного из домов работники силовых структур обнаружили тело молодой девушки, находившееся в бочке. Поиски начались после того, как с заявлением обратилась мать убитой после того, как дочь не ответила на ее телефонные звонки.