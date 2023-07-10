В Великом Новгороде разработали устройство для поиска беспилотников на море
Фото: [©Павел Львов/РИА Новости]
В Великом Новгороде инженеры создали устройство для кораблей, которое сможет обнаружить беспилотники на море. Подробности сообщило РИА Новости.
Руководитель Передовой инженерной школы НовГУ Сергей Чеботарёв рассказал, что устройство сможет найти маленькие цели на расстоянии в несколько километров, при этом новая разработка умеет определять дальность нахождения объекта, скорость его движения, а также способна выполнить захват цели и проследить путь. На сегодняшний день устройство прошло серию проверок.
Инженер подчеркнул, что основное предназначение устройство – дооснащение кораблей, чтобы судна смогли находить небольшие объекты. Блок можно подключить к основным антеннам кораблей, при этом он никак не повлияет на основную работу оборудования. Также Чеботарёв отметил, что устройство использует сложную кодировку и обладает высоким уровнем скрытности.