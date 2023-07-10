В Великом Новгороде разработали устройство для поиска беспилотников на море

Руководитель Передовой инженерной школы НовГУ Сергей Чеботарёв рассказал, что устройство сможет найти маленькие цели на расстоянии в несколько километров, при этом новая разработка умеет определять дальность нахождения объекта, скорость его движения, а также способна выполнить захват цели и проследить путь. На сегодняшний день устройство прошло серию проверок.

Инженер подчеркнул, что основное предназначение устройство – дооснащение кораблей, чтобы судна смогли находить небольшие объекты. Блок можно подключить к основным антеннам кораблей, при этом он никак не повлияет на основную работу оборудования. Также Чеботарёв отметил, что устройство использует сложную кодировку и обладает высоким уровнем скрытности.