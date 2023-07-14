В Вене экоактивисты перекрыли центр города, чтобы доказать неэффективность автомобилей

Как сообщает KP.RU , активисты, принявшие участие в протестной акции, собирались показать, насколько много пространства на дороге занимают легковые машины.

Стало известно, что в Вене экоактивисты из «Последнего поколения» (так называется их движение в переводе с немецкого «Letzte Generation»), загородили дорогу автомобилям в центре города. По словам участников, они выступили с акцией, которая доказывает неэффективность их использования.

Чтобы это показать наглядно, активисты прикрепили на себя рамы из дерева, которые по размерам сопоставимы с обычной машиной. С помощью них они изобразили, сколько места на дороге занимает один человек, сидящий за рулем.

Согласно информации, полученной от местных правоохранительных органов, экоактивисты предварительно не уведомляли о своем намерении провести акцию.