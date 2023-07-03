В Венесуэле потерпел крушение российский истребитель Су-30

Многоцелевой истребитель российского производства Су-30МК2, состоящий на службе ВВС Венесуэлы, потерпел крушение при проведении тренировочного полета. Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля.

Как информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны латиноамериканского государства, инцидент произошел в венесуэльском штате Миранда на западе страны. Уточняется, что, несмотря на то, что пилоты успели катапультироваться, один из них разбился при приземлении.

«Командир воздушного судна полковник Паулино Хосе Миллан Сабино погиб при приземлении», — заявили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают военные эксперты. Они выясняют причины авиакатастрофы.

Стоит отметить, что за минувшие сутки это второй случай крушения военной авиации в Южной Америке. Минувшим днем два самолёта ВВС Колумбии столкнулись в воздухе и рухнули на землю в центральной части страны.