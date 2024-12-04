В Венгрии призвали взяться за серьезное расследование подрывов «Северных потоков»
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился, что подрывы «Северных потоков» не получили должного расследования. Комментарий министра из собственного интервью передает канал RT.
Сийярто отметил, что после этого теракта международное сообщество должно изменить подход к защите критически значимой инфраструктуры. Кроме того, нужно провести расследование на газопроводах, причем взяться за это крайне серьезно. Венгерский министр возмущен, что разбирательства не привели к результатам.
«Трубопровод «Дружба», вне сомнения, для нас жизненно важен. Очень надеюсь, что все страны, через которые он проходит, приложат все силы для предотвращения таких атак», — заключил собеседник канала.
Напомним, что 1 декабря на нефтепроводе «Дружба» в Польше произошла утечка топлива. Власти не исключили, что была совершена диверсия. Ситуация очень напомнила инциденты с «Северными потоками».
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов.