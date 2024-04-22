В Вербное воскресенье в Клину состоится VII Ежегодный фестиваль колокольного искусства

В вербное воскресенье, 28 апреля, в городском округе Клин состоится VII Ежегодный фестиваль колокольного искусства.

Мероприятие проходит ежегодно. В нынешний раз адрес проведения остается прежним: на Советской (Соборной) площади, за Троицким собором, во внутреннем дворе храма Воскресения Христова. В Вербное воскресенье со звонниц и колоколен прозвучат пасхальные и авторские звоны, которые исполнят звонари ансамбля «Колокола России».

Ансамбль «Колокола России» возглавляет Галина Филимонова. Коллектив выступает на протяжении 30 лет. Услышать пасхальные и авторские звоны в его исполнении можно на клинской площади ежегодно накануне православной Пасхи.

В 13:00 начнутся мастер-классы на передвижных звонницах. В этом году впервые объявят конкурс юных звонарей.

Создавать праздничное настроение будут коллективы фольклорного центра «Москва», которые подготовили красивые и запоминающиеся номера.

Напомним, в 2024 году католическая Пасха выпала на 31 марта, а православная — на 5 мая.