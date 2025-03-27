В Верее состоялся выездной прием администрации округа

Местные жители, несмотря на размеры города, обозначили серьезность своих проблем, и руководители округа с ними в этом согласны. В ходе приема основными темами обсуждения стали вопросы ЖКХ, благоустройства и общественного транспорта.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Среди прочих вопросов поднималась проблема безопасности на дорогах. Жители предложили изменить схему движения на улицах Красной и Кировской, сделав движение односторонним. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Также поступила жалоба на качество питания в школьной столовой, по которой будет проведена проверка. Помимо этого, жители выразили просьбы об улучшении медицинского обслуживания, строительстве физкультурно-оздоровительного центра и создании музейной экспозиции для выставочной деятельности. Традиционно большое внимание уделялось вопросам водоснабжения и состояния дорог.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

По словам представителей администрации, строительство нового водозаборного узла – это лишь первый шаг к решению проблемы водоснабжения. Необходима также замена устаревших коммуникаций, что будет осуществляться поэтапно в рамках государственной программы. Встреча в Верее подчеркнула важность открытого диалога между жителями и администрацией округа. Такой подход позволяет принимать более обдуманные, согласованные и оперативные решения.