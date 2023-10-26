В Верховную раду внесен законопроект о «платном» выезде за границу для мужчин

Как пише издание «СТРАНА.ua», зарегистрированный документ, за авторством представителя фракции «Слуга народа» Георгия Мазурашу, предполагает сделать выезд за границу для украинских мужчин платным.

Отмечается, что для пересечения границы, если законопроект будет принят, среди прочих документов нужно будет открыть специальный счет в госбанке и внести на него не менее 12945 гривен. При этом, в время пребывания за рубежом необходимо будет класть туда 1306,5 гривен ежемесячно.

Также покидающий страну украинец обязан будет разрешить банку перечислять указанные средства на специальный счет ВСУ.

Кроме того, украинских мужчин при возвращении обратно на Украину ожидают дополнительные добровольные взносы на нужды ВСУ.