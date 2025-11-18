В Видном готовят всепогодный каток со «звездным небом», который заработает в мороз и оттепель

На центральной площади Видного возле кинотеатра «Искра» завершается подготовка всепогодного катка. Основание конструкции и ограждения уже смонтированы, заливку льда начнут после наступления стабильных минусовых температур. По данным подрядчика, после формирования ледовой основы каток сможет работать при температуре до +5…+7 °С.

Рядом размещена теплая зона с прокатом и раздевалкой. Генеральный директор подрядной организации Игорь Грантовский сообщил, что подготовлены около 100 пар мужских коньков, 50 женских и детские размеры начиная с 26-го. Для новичков предусмотрены опорные фигурки-пингвины.

В центре площадки устанавливают новогоднюю елку высотой 17 м. Планируется, что от нее протянут гирлянды, создающие эффект «звездного неба».

Открытие намечено на 1 декабря. Программа включает парад Дедов Морозов, зажжение елки и ледовое шоу. Начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского округа Владимир Каширин пояснил, что каток будет использоваться в течение всего зимнего сезона для мероприятий и мастер-классов.

Площадка размером около 900 кв. м создается в рамках программы «Зима в Подмосковье». По предварительной информации, посещение в первой половине дня будет бесплатным, а вечером — по билетам.