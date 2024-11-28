В Видном Ленинского округа к 8 марта откроют новую женскую консультацию

В помещении будущей женской консультации на территории жилого комплекса «Зеленые аллеи» в Видном активно ведется ремонт. Большую часть работ уже завершили, сообщает пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Женская консультация с широким спектром услуг расположится на первом этаже дома № 11 в современном ЖК «Зеленые аллеи». Медучреждение сможет принимать почти 50 пациенток в день. Здесь женщины смогут пройти профилактические осмотры, диагностику и встать на учет по беременности, регулярно отслеживая здоровье со специалистами.

В настоящее время рабочие проводят в помещениях будущей женской консультации чистовую отделку стен и полов, устанавливают подвесные потолки и проводят монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Работа кипит: подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию до конца 2024 года.

«В течение января мы получаем лицензии, устанавливаем современное диагностическое оборудование, оснащаем дневной стационар и к Международному женскому дню откроем женскую консультацию», — уточнил глава Ленинского округа.

Отмечается, что новая женская консультация станет структурным подразделением Видновского перинатального центра, в составе которого уже есть два аналогичных учреждения — в Видном и в ЖК «Пригород Лесное». Открытие новой точки сделает медицинские услуги еще доступнее.