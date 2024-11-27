В Видном открылась выставка, посвященная производству спецпитания

Фотовыставка, посвященная истории производства специализированного питания, стартовала в Ленинском округе. Она будет открыта для посетителей до 15 января.

В Ленинском городском округе открылась фотовыставка, посвященная работникам Всероссийского научно-исследовательского института технологии консервирования. Посетители могут бесплатно ознакомиться с фотографиями, на которых запечатлены трудовые будни ученых, в городском сквере «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

ВНИИТеК, ранее известный как Институт консервной и овощесушильной промышленности, был основан в 1930 году и изначально располагался в Москве. В 1975 году он «переехал» в Видное. В следующем году Институт отметит свое 50-летие на территории Ленинского округа, о чем рассказала руководитель историко-культурного центра округа Любовь Польшакова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Ленинский ]

Выставка представляет собой фотолетопись, которая иллюстрирует не только повседневную работу ученых, но и их экспедиции и праздники. Она охватывает почти вековую историю Института, которая неразрывно связана с судьбой страны.

Во время Великой Отечественной войны его сотрудники занимались разработкой консервов и сухих продуктов питания для нужд фронта. С 1955 года Институт отвечал за производство питания для различных специализированных групп — военнослужащих, полярников, альпинистов и даже экипажей всех орбитальных кораблей.

К Олимпиаде 1980 года ученые разработали специальные рационы для спортсменов. Кроме того, они создавали питание для участников экспедиций на Северный полюс и Эверест, как отметила Любовь Сергеевна. Сегодня Институт является ведущим центром по классическому консервированию плодоовощной продукции. Здесь продолжаются исследования по повышению питательной ценности продуктов.