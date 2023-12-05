В Видном почтили память участников Битвы под Москвой и поздравили ветерана

5 декабря в Ленинском городском округе провели мероприятия в честь Дня воинской славы России - даты начала контрнаступления советской армии в битве под Москвой. Это случилось ровно 82 года назад.

Напомним, атака советских войск не дала осуществиться планам фашистов о взятии столицы. По ее итогам российские солдаты ценой неимоверных усилий смогли отбросить врага на сотни километров назад. Это событие конца 1941 года стало одним из самых важных в истории Великой Отечественной войны и во многом предопределило Победу народа страны над захватчиком.

В Ленинском округе представители сообщества ветеранов, сотрудники администрации муниципалитета, активисты, воспитанники военно-патриотических клубов и неравнодушные жители почтили память своих земляков, которые смогли отстоять Москву. Они возложили цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Видном. В церемонии вместе с остальными поучаствовал председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль.

«Мы всегда будем помнить бессмертный подвиг поколения победителей. Сегодня их внуки и правнуки с честью выполняют свой долг, отстаивают интересы России в ходе специальной военной операции. Это яркий пример достойного служения Отечеству», - обратился к присутствующим врип главы муниципалитета Эдуард Арадушкин.

Кстати, буквально накануне памятной даты поздравили единственную из ныне живущих участницу тех событий в Ленинском городском округе - ветерана ВОВ Нину Петровну Ладыгину, у которой среди наград есть медаль «За оборону Москвы».