В Видном завершается ремонт Центральной библиотеки

Любители книг в Видном скоро получат отличный подарок. В центральной библиотеке близится к завершению комплексная модернизация.

В общей сложности по программе национального проекта «Культура» и из местного бюджета на работы выделено 23 миллиона рублей. В октябре библиотека отметит 70-летие. Аккурат к юбилею и планируется завершить модернизацию, которая ведется с учетом пожеланий книгочеев.

Книгохранилище и конференц-зал уже готовы, необходимое оборудование приобретено. На очереди читальный зал, классы для занятий с детьми, зоны отдыха.

«В обновленной библиотеке расширится книжный фонд, увеличится число читателей, будет проводиться больше интересных творческих мероприятий», — отмечает глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.