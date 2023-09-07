В Вильнюсе отказались от традиционного фестиваля фейерверков из-за украинских беженцев

«Сожалеем, что отказ в проведении популярного среди горожан фестиваля обоснован не правовыми аргументами, фактами и законами, а не соответствующей реальности информацией и надуманными доводами – заявил Овидиюс Баркаускас, глава фирмы «Бликас», которая на протяжении 15 лет проводила фестивали.

Одним из предлогов для запрета стало предположение, что звуки фейерверков будут пугать обосновавшихся в Вильнюсе украинских беженцев и негативно скажутся на их психологическом состоянии.

Фестивалю и в прежние годы приходилось отстаивать свое право на существование. Ранее его главными противниками были «зеленые».