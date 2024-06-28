В Самаре при пожаре в частично расселенном доме погиб ребенок

Известно, что строение расположено по адресу улица Дальневосточная, дом №31. Для тушения пожара понадобилась помощь 52 человек, а также 14 единиц техники. Пламя распространилось на 150 квадратных метров.

Сообщается, что в пожаре погиб ребенок. Другие жильцы не пострадали. Местная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, были ли в доме соблюдены требования пожарной безопасности.

Напомним, что в Краснодарском крае 28 июня двоих отдыхающих занесло на дерево во время поездки на парашюте. Граждане получили травмы.