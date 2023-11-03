В Волгограде догхантеры травят собак лекарством от туберкулеза, животные умирают в муках

Как передает Readovka, в волгоградском ЖК «Царица» орудуют самые настоящие нелюди. Жертвами догхантеров уже стали минимум три беззащитных пса, несколько собак удалось спасти ветеринарам.

При этом, как рассказали журналистам местные жители, все погибшие от рук отравителей домашние животные — совершенно не были агрессивными. Мало того, волгоградцы успели дать бездомным псам клички, по-настоящему к ним привязавшись.

«Догхантеры травили животных изониазидом — лекарством от туберкулеза. Оно очень опасно для собак, поскольку они обладают повышенной чувствительностью к препарату — этим живодеры и воспользовались», — поведала жительница ЖК Ольга.

В настоящее время местные зоозащитники и просто неравнодушные жители Волгограда ведут активный поиск догхантеров своими силами. Полиция к происходящему пока не подключалась.