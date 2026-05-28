В Волгограде первокласснику отказали в зачислении в школу рядом с домом из-за нехватки мест
В Волгограде семилетнему мальчику отказали в зачислении в первый класс школы, расположенной рядом с его домом. Причиной стало отсутствие свободных мест. О ситуации рассказала мать ребенка в беседе с V1.RU.
По словам женщины, семья имеет постоянную регистрацию в квартире, купленной специально ради близости к образовательному учреждению. Никаких сомнений в том, что сын пойдет именно в эту школу, не возникало — однако на днях родителям пришел лаконичный ответ.
«У нас постоянная прописка, купили квартиру за много миллионов, потому что рядом школа, и пришел ответ — что мест нет», — рассказала волгоградка.
Чиновники предложили альтернативу — места в школах, расположенных в других районах города. Это вызвало у родительницы возмущение.
«То есть предлагают ребенку ездить в другие районы, когда под носом рядом с домом стоит огромная школа», — заявила она.
Женщина подчеркнула, что критерии отбора ей непонятны: по закону приоритет при зачислении отдается льготным категориям и детям, проживающим на закрепленной за школой территории.