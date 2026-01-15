В Волгограде разгорается скандал вокруг отказа в реабилитации 86-летней онкобольной

Сын женщины рассказал журналистам, что его мать, которая наблюдается в онкодиспансере Волжского, проходила реабилитацию в волгоградском учреждении, где ей делали массаж и инъекции. Однако накануне медсестра по телефону сообщила об отказе в дальнейшем лечении, сославшись именно на возрастной ценз. Пенсионерка, по словам сына, восприняла это крайне тяжело, задавшись вопросом, не означает ли это, что ее считают «не жильцом». Родственники заявили, что активно начали обзванивать инстанции, так как им было неизвестно о каком-либо положении, запрещающем реабилитацию пациентов старше 86 лет. Мужчина также сообщил, что направил жалобу в областной комитет здравоохранения, но ответа пока не получил. В пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области изданию предоставили официальный комментарий. В ведомстве пояснили, что отказ связан не с возрастом, а с медицинскими противопоказаниями. По их данным, учитывая тяжесть основного заболевания и наличие серьезных хронических патологий у пациентки, проведение реабилитационных мероприятий может привести к серьезным негативным последствиям для ее организма.