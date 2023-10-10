В Волгоградской области возбуждено дело по факту изнасилования двух девушек-подростков

Как пишет ТАСС , подозреваемый в совершении данного преступления живет в городе Камышин. Информацией об этом также поделилась пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Стало известно, что в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении двадцатидевятилетнего жителя Камышина. Его подозревают в изнасиловании двух девушек, не достигших совершеннолетия. Согласно некоторым полученным данным, которые передал агентству источник в правоохранительных органах, обеим жертвам по шестнадцать лет.

По версии следствия, до совершения преступления житель Камышина познакомился с молодыми девушками-подростками. Он пригласил их к себе, где и изнасиловал. Одна из его жертв смогла сбежать. На улице несовершеннолетняя обратилась за помощью к прохожим людям. Они, в свою очередь, не остались в стороне и вызвали полицейских сотрудников. Фигуранта задержали.