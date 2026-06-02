В Вологде священник и сурдопереводчик провели молебен для глухих прихожан

В Введенском храме Вологды прошло богослужение, адаптированное для глухих и слабослышащих прихожан. Весь ход службы на русский жестовый язык перевела председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Светлана Мухинова, передает vologda.aif.ru .

Настоятель храма иерей Тимофей Левчук сам в совершенстве овладел жестовым языком и перевел ключевые фрагменты молебна лично. Священник на постоянной основе участвует в мероприятиях местного отделения ВОГ и проводит духовные беседы с неслышащими вологжанами, общаясь с ними напрямую, без посредников.