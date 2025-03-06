В Вологде вдвое упал спрос на спиртное в первый же день ограничений

В Вологде и Вологодской области после введения ограничений на продажу алкоголя спрос на него упал практически вдвое. Об этом сообщил РБК.

Издание сослалось на информацию, полученную от представителей сразу двух федеральных торговых сетей. Ограничения на торговлю спиртными напитками начали действовать в Вологодской области в понедельник, 3 марта. В этот же день спрос на него в одной из торговых сетей упал на 57% по сравнению с предыдущим понедельником. Если сравнивать с прошлым годом, то спрос рухнул на 52%.

У второй сети получились схожие цифры. Они составляют 60% по сравнению с предыдущей неделей, и все те же 52%, если сравнивать с 2024 годом.

4 марта 2025 года в Вологодской области начало действовать правило, по которому алкоголь в будние дни будет продаваться исключительно с 12:00 до 14:00. Этот закон был принят местными законодателями.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших западных дистрибьюторов элитного алкоголя LVMH регистрирует в России права на некоторые свои бренды шампанского. Они включают в себя такие торговые марки, как Chandon, Veuve Clicquot и Krug.