В подмосковном Волоколамске пенсионерки устроили лесной футбол
Фото: [Минсоцразвития МО]
В Волоколамске энергично работает местный клуб «Активное долголетие».
Летом основной акцент сделан на занятия на свежем воздухе. После пробежек, разминок, бадминтона пришла очередь футбола. Дамы взяли мяч, пришли на лесную полянку, разбились на две команды и сыграли матч. Было много эмоций, шуток и смеха. Это была игра , в которой нет проигравших — победили все.
В Министерстве социального развития Московской области напоминают, что стать участником губернаторского проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60-ти.
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