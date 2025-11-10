В Волоколамске открылся обновленный кабинет физиотерапии

Взрослая поликлиника Волоколамска вернула своим пациентам важную услугу – после капитального ремонта здесь торжественно открылся кабинет физиотерапии. Медицинское учреждение вновь готово принимать всех, кто нуждается в лечении и реабилитации с помощью современных методов.

Отныне волоколамцы могут проходить назначенные курсы процедур по своему привычному адресу, не выезжая в другие города. Это существенно экономит время и силы, особенно для пациентов старшего поколения, которые составляют основной контингент кабинета.

Техническое оснащение обновленного кабинета позволяет проводить семь видов физиотерапевтического воздействия. В арсенале медиков – магнитотерапия для улучшения микроциркуляции крови, электрофорез для безболезненного введения лекарств, УВЧ-терапия для снятия воспалений и ультразвук для глубокого прогревания тканей. Также доступны УФ-облучение, процедура УФО-тубус для лечения лор-органов и амплипульс-терапия для электростимуляции нервов и мышц. Эти методики эффективны при лечении остеохондроза, артритов, гипертонии, невралгий и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Особой гордостью кабинета является его персонал. Медицинскую сестру Анну Александровну Гурину по праву можно назвать живой легендой местного здравоохранения – ее профессиональный стаж в физиотерапии насчитывает 47 лет. За эти годы она помогла сотням пациентов восстановить здоровье и вернуться к активной жизни. Такой уровень профессионализма гарантирует, что каждая процедура будет проведена с ювелирной точностью и учетом индивидуальных особенностей пациента.

Перспективы развития кабинета уже определены. Как сообщила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова, в планах – дальнейшее техническое переоснащение и приобретение нового современного оборудования. Это позволит расширить спектр оказываемых услуг и внедрить передовые методики лечения. Чтобы получить направление на физиотерапию, жителям Волоколамска достаточно обратиться к своему лечащему врачу в поликлинике – терапевту или узкому специалисту, который определит необходимый курс и продолжительность лечения.