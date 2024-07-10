В Волоколамске спасли пожилую женщину, упавшую в железобетонный колодец

Подмосковные спасатели помогли пожилой женщине, которая упала в железобетонный колодец. Инцидент произошел в Волоколамске, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

За помощью спасателей обратилась жительница в возрасте 62 лет. Женщина рассказала, что вышла на улицу, чтобы покормить бездомных кошек, а по дороге домой провалилась в люк колодца.

Жительница отметила, что у нее травмировано колено, в связи с чем она не смогла выбраться на поверхность самостоятельно.

Спасатели оперативно прибыли на место, успокоили женщину и подняли ее наверх, используя альпинистское снаряжение. В результате падения жительница серьезно не пострадала, и помощь врачей ей не понадобилась.