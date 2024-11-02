В Волоколамске в честь памяти погибшего участника СВО открыли стенд

В Волоколамске состоялось торжественное открытие памятного стенда, посвящённого Александру Конышеву, погибшему во время участия в спецоперации.

Военнослужащий РФ учился в Волоколамской начальной школе №4. В с связи с чем было решено провести памятное мероприятие в здании учебного заведения. Выбор даты был символичным. В субботу, 2 ноября, мужественному защитнику исполнилось бы 34 года. Храбрый и преданный своему Отечеству, воин посмертно был награжден орденом Мужества.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Александр отважно выполнял боевые задания, когда оказался в зоне СВО в рамках проведения частичной мобилизации. Не менее героично мужчина погиб. В октябре 2023 года при минометном обстреле со стороны противника он закрыл собою боевого товарища.

«Безмерное уважение защитнику, отдавшему свою жизнь ради спасения других и ради Победы, которая непременно будет за нами! Низкий поклон и вечная слава нашему воину!» – сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

На открытии памятного стенда присутствовали близкие родственники Александра Конышева, депутаты, учащиеся начальных классов Привокзальной школы и юнармейцы.