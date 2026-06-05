В Волоколамском округе начали заготавливать корма для животных

Владислав Акулов, занимающий пост исполнительного директора предприятия, поделился деталями: начиная с понедельника, сотрудники компании занимаются уборкой озимой ржи с целью получения сенажа. Работы развернулись на участке в 329 гектаров, расположенном неподалеку от двух населенных пунктов — Кашино и Стеблево. По словам руководителя, именно эта зерновая культура дает возможность оперативно создать продовольственный резерв для скота, вдобавок она обладает высокими питательными свойствами.

Планы у аграриев на этот сезон внушительные. Только сенажа из озимой ржи предполагается произвести около 4 тыс. тонн. В общей сложности под озимые кормовые сорта в хозяйстве выделено 600 гектаров почвы. Совокупный объем заготовки, как уточнил Акулов, будет колебаться в пределах от 6 до 8 тыс. тонн.

Как только уборка озимых подойдет к концу, полеводы приступят к следующему этапу — созданию сенажа из многолетних трав. Для этих целей отведен массив в 1,5 тыс. гектаров. Параллельно в «Агрохолдинге-Авангард» культивируют кукурузу. Под нее отдана тысяча гектаров, и в дальнейшем с этих площадей планируется получить силос — еще один вид сочного корма для животных.