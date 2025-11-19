В Волоколамском округе почтили память легендарного комдива Ивана Васильевича Панфилова

В мероприятии приняли участие жители Волоколамска, юнармейцы и представители движения «Волонтеры Победы». Участники возложили цветы к памятному знаку на месте гибели комдива.

Фашистские войска 84 года назад предприняли наступление на Гусенево, где находился штаб 316-й дивизии. В ходе обстрела Иван Васильевич Панфилов вместе с офицерами вышел на улицу, чтобы оценить обстановку и организовать оборону. Вскоре рядом раздался взрыв мины, в результате которого Панфилов погиб.

Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно 12 апреля 1942 года.