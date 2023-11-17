В Воронеже мужчина решил взорвать бар из-за плохого качества алкоголя
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
В Воронеже посетитель бара бросил сдетонировавшее взрывное устройство в сторону работницы заведения, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
Мужчина зашел в бар на Московском проспекте, бросил устройство в сторону продавца и скрылся с места происшествия. Барменша получила незначительные телесные повреждения.
Вскоре злоумышленник был установлен и задержан полицейскими. Он объяснил, что был возмущен плохим качеством алкоголя в заведении, поэтому и совершил такой поступок.
Правоохранители будут разбираться с мужчиной, а осколки взрывного устройства отправили на экспертизу.