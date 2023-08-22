В Воронеже нашли очаг сибирской язвы в холодильнике с мясом

Очаг заражения обнаружили в нежилом помещении на улице 20-летия Октября. Как сообщают местные власти, информация о заражении поступила в Роспотребнадзор: сотрудник расположенной в здании организации заразился сибирской язвой после разделки зараженного животного. Новых случаев заболевания на территории региона не выявлено. Из указа губернатора следует, что два холодильника в помещении названы очагами.

Сообщается, что в радиусе двух километров от здания территории признаны неблагополучными, а в радиусе пяти километров – угрожаемыми. До конца октября в части Воронежа будет действовать карантинный режим.