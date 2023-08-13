В Воронеже неизвестные выкинули вентилятор с балкона многоэтажки на голову девушке

Как передает Baza, с утра пораньше девушка спешила по своим делам, как вдруг едва не упал ей на голову выброшенный кем-то беспечно с балкона внушительных размеров вентилятор. Инцидент произошел на улице Шишкова.

«По предварительным данным, вентилятор был сброшен с шестого этажа. По словам очевидцев, неизвестная девушка вышла на балкон и бросила технику вниз. В этот момент внизу проходила другая девушка, и вентилятор чудом задел её только по касательной, повредив лишь руку», - приводится в публикации.

Пострадавшая пришла в ужас от произошедшего настолько, что прямиком направилась в ближайший отдел и написала заявление в полицию. Умников ищут.