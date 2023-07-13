В Воронеже прогремел сильный взрыв, предположительно сработала ПВО

Жители Воронежа сообщают о только что прогремевшем громком взрыва. Инцидент, как сообщается в соцсетях, произошел в районе 23 часов на окраине города.

«Момент взрыва в районе микрорайона Масловка в Воронежской области», - передает Baza.

По предварительной информации, в городе сработала система ПВО. Был ли это беспилотник или ракета, пока не сообщается.

Ранее замглавы совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине и в Европе за возможную атаку на Смоленскую АЭС.