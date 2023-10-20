В Воронеже вынесли приговор бандитам, грабившим фермеров

Коминтерновский райсуд Воронежа вынес приговор в отношении семи участников преступной группы, которая в течение трех лет терроризировала фермеров, представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, сообщили в областной прокуратуре.

Бандиты получили срока от восьми до четырнадцати лет.

Банда действовала в период с 2017 по 2019 годы. Преступники вынуждали предпринимателей отдавать деньги и имущество при помощи угроз и избиений.

В феврале 2019 года совместная операция ФСБ и МВД пресекла деятельность преступной группы. У одного из бандитов изъяли оружие, один член группировки ранее уже был судим.