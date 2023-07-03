В Воронежской области пострадали четверо из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , каждый из пострадавших получит денежную компенсацию за ущерб здоровью в размере 100 000 рублей.

Губернатор Александр Гусев написал в своих социальных сетях о том, что пока действовал режим контртеррористической операции, более 20 жилых домов были повреждены. К тому же, ущерб нанесен нескольким хозяйственным постройкам и автомобилям.

Однако наиболее важно то, что четверо людей, проживающих в регионе, также получили увечья легкой степени тяжести. Отмечается, что среди них был один ребенок. Каждому обещается выплата по 100 000 рублей. Гусев добавил, что они должны быть осуществлены в оперативном порядке. Вдобавок к этому, губернатор поручил провести все необходимые работы по восстановлению.