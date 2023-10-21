В Воронежской области вражеский беспилотник попытался атаковать инфраструктурный объект

Фото: [ О пострадавших или повреждениях на земле не сообщается. ]

В Воронежской области российскими средствами ПВО была пресечена попытка атаки БПЛА, запущенного со стороны соседней Украины.

Как проинформировали Минобороны РФ, украинский дрон был оперативно выявлен в небе и ликвидирован еще в небе. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 21 октября.

«Двадцать первого октября около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», - говорится в сообщении.

О пострадавших или повреждениях на земле не сообщается.