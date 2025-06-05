В Воронежской области запущено движение поездов после восстановления железнодорожных путей
В Воронежской области восстановили пути после взрыва и запустили поезда
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Владимир Киселев]
Аварийным службам удалось восстановить железнодорожный путь, поврежденный взрывом в Воронежской области. Теперь все поезда на этом участке стали двигаться в обоих направлениях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев.
По словам губернатора, железнодорожные пути, которые пострадали от взрыва утром 5 мая, были обследованы и отремонтированы. Он поблагодарил всех причастных к ремонту за оперативную работу, а локомотивную бригаду того поезда, который первым столкнулся с ЧП, за бдительность.
«Избежать трагических последствий удалось, очевидно, благодаря умелым действиям настоящих профессионалов», — указал он.
В результате быстрого восстановления путей удалось запустить порядка 20 составов, которые двигались на юг и в обратном направлении.
Ранее уже сообщалось о повреждении железнодорожного полотна взрывом в Воронежской области. Это случилось около 09:30 мск на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны. Пострадавших в результате инцидента нет.