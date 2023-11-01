В Воскресенске доброволец готовится отправиться на передовую

С момента начала СВО немало жителей городского округа Воскресенск отправились защищать рубежи нашей родины. И вот – еще один пример бескорыстного служения людям: воскресенец, который всегда проявлял активную жизненную позицию не только в работе.

Муниципальный служащий, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» и одной из территориальных избирательных комиссий, он привык защищать интересы граждан, и теперь готов сделать это не только в тылу, но и на фронте. Как рассказали в администрации городского округа Воскресенск, сегодня мужчина отправится в зону СВО.

Примечательно, что это мужественное решение житель округа принял самостоятельно, по зову сердца. На вопрос, что именно подвигло его исполнить свой гражданский долг перед Родиной, вспоминает пример деда, воевавшего в годы ВОВ.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин пожелал ему успехов и скорейшего возвращения домой в полном здравии.

«От команды администрации, Совета депутатов округа и коллег из партии собрали все необходимое и передали запас гуманитарной помощи: продукты долгосрочного хранения, предметы гигиены, медикаменты, теплые носки и перчатки», - отметил глава муниципалитета.

Отметим, что жители городского округа Воскресенск с самого начала спецоперации поддерживают бойцов. В регулярном формате собираются посылки на фронт, шьется одежда, закупаются медикаменты и техника.