В Воскресенске «Единая Россия» поздравила предпринимательниц

В Воскресенске в честь Дня женского предпринимательства в отделе краеведения прошла бизнес-встреча женщин-предпринимательниц.

Мероприятие организовали в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России», каждая участница которого вкладывает в свое дело много сил и душу. Участницы поделились друг с другом опытом. История каждой вдохновляет на развитие и вселяет веру в успех любого начинания.

В рамках бизнес-встречи состоялось награждение участниц конкурса «Кубок креативных бизнес-проектов», который проходил в Московской области.

«Этот партпроект объединяет женщин предпринимательниц нашего округа. Они успешны, решительны и инициативны. Загораются идеей, реализуют ее, масштабируют бизнес, находят партнеров, дают новые рабочие места. Эти стойкие дамы отвечают не только за себя, но и за тех, кто пошел за ними», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Андрей Баранов.

Во время встречи предпринимательницами было отмечено, что для округа имеет большое значение привлечение молодых кадров.

«Будем работать над этим вопросом, привлечем представителей образовательных учреждений, чтобы молодые люди знали о возможностях карьерного роста в родном Воскресенске», — добавил партиец.

День женского предпринимательства отмечают 19 ноября с целью привлечения внимания к положению женского пола в бизнес-среде, расширению прав и поддержки действующих, содействию в популяризации женского предпринимательства.